Черкашина Марфа Михайлов(н)а
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Сын: Черкашин Игнат Филиппов(ич)
Отец ребёнка: Черкашин Филипп Авдеев(ич)
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Сын: Черкашин Пётр Филиппов(ич)
Отец ребёнка: Черкашин Филипп Авдеев(ич)
Смерть
Неизвестно