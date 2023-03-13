Черкашина Марфа Михайлов(н)а — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашина Марфа Михайлов(н)а

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкашин Филипп Авдеев(ич)

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Сын: Черкашин Игнат Филиппов(ич)

Отец ребёнка: Черкашин Филипп Авдеев(ич)

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Сын: Черкашин Пётр Филиппов(ич)

Отец ребёнка: Черкашин Филипп Авдеев(ич)

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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