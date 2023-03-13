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Черкашин Филипп Авдеев(ич)

Место рождения

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.

Отец: Черкашин (Черкашенин) Авдей Никитин

Мать: Черкашина Варвара Дементьева

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкашина Марфа Михайлов(н)а

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Сын: Черкашин Игнат Филиппов(ич)

Мать ребёнка: Черкашина Марфа Михайлов(н)а

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Сын: Черкашин Пётр Филиппов(ич)

Мать ребёнка: Черкашина Марфа Михайлов(н)а

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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