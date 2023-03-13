Черкашин Филипп Авдеев(ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Сын: Черкашин Игнат Филиппов(ич)
Мать ребёнка: Черкашина Марфа Михайлов(н)а
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Сын: Черкашин Пётр Филиппов(ич)
Мать ребёнка: Черкашина Марфа Михайлов(н)а
Смерть
Неизвестно