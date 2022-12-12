Амелькина (Сащеко) Екатерина
Место рожденияМоисеевичи
Дата рождения10.05.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1930
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Сащеко Устинья
Моисеевичи
Рождение ребёнка
13.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Амелькин Николай
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно