Амелькина (Сащеко) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амелькина (Сащеко) Екатерина

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Место рождения

Моисеевичи

Дата рождения

10.05.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1887 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1930

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Сащеко Устинья

Моисеевичи
Рождение ребёнка
13.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Амелькин Николай

Осиповичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно
Осиповичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Осиповичи, Осиповичский район, Могилёвская область
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