Сащеко Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сащеко Устинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1930

Дочь: Амелькина Екатерина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Моисеевичи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мячина Ульяна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Осиповичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Похороны
Неизвестно
Осиповичи, Осиповичский район, Могилёвская область
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