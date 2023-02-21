Сащеко Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1930
Дочь: Амелькина Екатерина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Моисеевичи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мячина Ульяна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно