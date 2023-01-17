город Осиповичи, город Осиповичи, Осиповичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Осиповичи

Осиповичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Горковская волость
107. Осиповичи, село бывшее владельческое, при реке Савице, дворов 56, жителей 577, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Замошская волость
Осиповичи, городское поселение, 10662464100404
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Осиповичи, деревня400734100404
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Осиповичи, ст. ЛРжд.78104100404
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Осиповичский район
г Осиповичи32543

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Осиповичский район
г. Осиповичи6037
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