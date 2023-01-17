Осиповичи
Осиповичский район, Могилёвская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
107. Осиповичи, село бывшее владельческое, при реке Савице, дворов 56, жителей 577, церковь православная
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Осиповичи, городское поселение, 10662464100404Показать скан
Осиповичи, деревня400734100404Показать скан
Осиповичи, ст. ЛРжд.78104100404Показать скан
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
г Осиповичи32543
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
г. Осиповичи6037