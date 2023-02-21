Амелькин Николай
Место рожденияСмоленская обл
Дата рождения10.10.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Смоленская обл
Рождение ребёнка
13.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Амелькина Екатерина
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно