Амелькин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амелькин Николай

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Место рождения

Смоленская обл

Дата рождения

10.10.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленская обл
Рождение ребёнка
13.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Амелькина Екатерина

Осиповичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно
Осиповичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Осиповичи, Осиповичский район, Могилёвская область
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