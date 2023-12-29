Елисеев Николай Старший Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлисеев Николай Старший Егорович

Елисеев Николай Старший Егорович

Место рождения

Дорогобуж, Смоленская губерния Российская губерния

Дата рождения

1820

Дата смерти

10.11.1851

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Елисеев Егор Алексеевич

Мать: Елисеева (Елисеева) Дарья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
1845

Жена: Елисеева (Бандина) Елизавета Ильинична

Рождение ребёнка
11.07.1846

Дочь: (Елисеева) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Елисеева (Бандина) Елизавета Ильинична

Рождение ребёнка
1848

Сын: Елисеев Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Елисеева (Бандина) Елизавета Ильинична

Рождение ребёнка
11.08.1851

Дочь: (Елисеева) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Елисеева (Бандина) Елизавета Ильинична

Смерть
10.11.1851

Мы используем куки для улучшения работы сайта.