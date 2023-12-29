Елисеев Николай Старший Егорович
Место рожденияДорогобуж, Смоленская губерния Российская губерния
Дата рождения1820
Дата смерти10.11.1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
1845
Рождение ребёнка
11.07.1846
Дочь: (Елисеева) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Елисеева (Бандина) Елизавета Ильинична
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Елисеева (Бандина) Елизавета Ильинична
Рождение ребёнка
11.08.1851
Дочь: (Елисеева) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Елисеева (Бандина) Елизавета Ильинична
Смерть
10.11.1851