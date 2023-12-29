Елисеева (Елисеева) Дарья Ивановна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1796
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1813
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Елисеева) Ефимья Егоровна
Отец ребёнка: Елисеев Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Елисеев Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Елисеев Николай Старший Егорович
Отец ребёнка: Елисеев Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Елисеева) Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Елисеев Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Елисеева) Анисья Егоровна
Отец ребёнка: Елисеев Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Елисеев Николай Младший Егорович
Отец ребёнка: Елисеев Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Елисеев Егор Алексеевич
Смерть
После 1860