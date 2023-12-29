Елисеева (Елисеева) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Елисеева) Дарья Ивановна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1796

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1813

Муж: Елисеев Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Елисеева) Ефимья Егоровна

Отец ребёнка: Елисеев Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Елисеев Михаил Егорович

Отец ребёнка: Елисеев Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Елисеев Николай Старший Егорович

Отец ребёнка: Елисеев Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Елисеева) Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Елисеев Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Елисеева) Анисья Егоровна

Отец ребёнка: Елисеев Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Елисеев Николай Младший Егорович

Отец ребёнка: Елисеев Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Елисеев Алексей Егорович

Отец ребёнка: Елисеев Егор Алексеевич

Смерть
После 1860

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