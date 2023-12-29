Елисеева (Бандина) Елизавета Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлисеева (Бандина) Елизавета Ильинична

Елисеева (Бандина) Елизавета Ильинична

Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1870

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1845

Муж: Елисеев Николай Старший Егорович

Рождение ребёнка
11.07.1846

Дочь: (Елисеева) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Елисеев Николай Старший Егорович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Елисеев Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Елисеев Николай Старший Егорович

Рождение ребёнка
11.08.1851

Дочь: (Елисеева) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Елисеев Николай Старший Егорович

Смерть
После 1870

Мы используем куки для улучшения работы сайта.