Елисеева (Бандина) Елизавета Ильинична
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1845
Рождение ребёнка
11.07.1846
Дочь: (Елисеева) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Елисеев Николай Старший Егорович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Елисеев Николай Старший Егорович
Рождение ребёнка
11.08.1851
Дочь: (Елисеева) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Елисеев Николай Старший Егорович
Смерть
После 1870