Рязанов Степан
Место рождения
Дата рождения02.11.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1922
Отец: Рязанов Фёдор
Мать: Рязанова Домна
Рождение ребёнка
18.01.1952
Сын: Рязанов Валерий
Мать ребёнка: Рязанова Мария
Россия
Военная награда
Неизвестно
Награды Медаль: «За боевые заслуги», Медаль: «За оборону Сталинграда», Медаль: "За оборону Сталинграда" (1942), Медаль: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Медаль: "... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Владимир
Мать ребёнка: Рязанова Мария
Образование
Неизвестно
Сасово, город Сасово, Рязанская область
Смерть
Неизвестно