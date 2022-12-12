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Рязанов Степан

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Место рождения

Пущино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

02.11.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1922

Отец: Рязанов Фёдор

Мать: Рязанова Домна

Пущино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.01.1952

Сын: Рязанов Валерий

Мать ребёнка: Рязанова Мария

Россия
Военная награда
Неизвестно
Награды Медаль: «За боевые заслуги», Медаль: «За оборону Сталинграда», Медаль: "За оборону Сталинграда" (1942), Медаль: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Медаль: "... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Владимир

Мать ребёнка: Рязанова Мария

Образование
Неизвестно
Сасово, город Сасово, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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