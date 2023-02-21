Рязанова Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРязанова Домна

Рязанова Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1922

Сын: Рязанов Степан

Отец ребёнка: Рязанов Фёдор

Пущино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Александр

Отец ребёнка: Рязанов Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанов Фёдор

Смерть
Неизвестно