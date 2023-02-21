Рязанова Домна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1922
Сын: Рязанов Степан
Отец ребёнка: Рязанов Фёдор
Пущино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Александр
Отец ребёнка: Рязанов Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рязанов Фёдор
Смерть
Неизвестно