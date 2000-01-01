Рязанов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рязанов Фёдор
Мать: Рязанова Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Нина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно