Рязанов Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1922
Сын: Рязанов Степан
Мать ребёнка: Рязанова Домна
Пущино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Александр
Мать ребёнка: Рязанова Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рязанова Домна
Смерть
Неизвестно