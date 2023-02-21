Рязанов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рязанов Степан
Мать: Рязанова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оксана
Мать ребёнка: Рязанова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рязанова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Иван
Мать ребёнка: Рязанова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Рязанова Галина
Смерть
Неизвестно