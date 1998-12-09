Черноволова (Селезень) Татьяна Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1934
Дата смерти09.12.1998
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1934
Рождение ребёнка
1952
Сын: Черноволов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Черноволов Иван Данилович
Рождение ребёнка
10.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черноволов Иван Данилович
Рождение ребёнка
26.05.1958
Сын: Черноволов Александр Иванович
Отец ребёнка: Черноволов Иван Данилович
Рождение ребёнка
10.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черноволов Иван Данилович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.12.1998