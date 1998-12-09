Черноволова (Селезень) Татьяна Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноволова (Селезень) Татьяна Елисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1934

Дата смерти

09.12.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1952 г.р.
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1958 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1934

Отец: Селезень Елисей Иванович

Мать: Селезень Евгения Фёдоровна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Черноволов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Черноволов Иван Данилович

Рождение ребёнка
10.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черноволов Иван Данилович

Рождение ребёнка
26.05.1958

Сын: Черноволов Александр Иванович

Отец ребёнка: Черноволов Иван Данилович

Рождение ребёнка
10.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черноволов Иван Данилович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.12.1998
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