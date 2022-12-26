Черноволов Иван Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1927
Дата смерти18.05.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1927
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Сын: Черноволов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Черноволова (Селезень) Татьяна Елисеевна
Рождение ребёнка
10.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черноволова (Селезень) Татьяна Елисеевна
Рождение ребёнка
26.05.1958
Сын: Черноволов Александр Иванович
Мать ребёнка: Черноволова (Селезень) Татьяна Елисеевна
Рождение ребёнка
10.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черноволова (Селезень) Татьяна Елисеевна
Смерть
18.05.1983