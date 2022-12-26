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Черноволов Иван Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1927

Дата смерти

18.05.1983

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

1952 г.р.
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1958 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1927

Отец: Черноволов Данила Константинович

Мать: Черноволова (Лоскутова) Анна Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952

Сын: Черноволов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Черноволова (Селезень) Татьяна Елисеевна

Рождение ребёнка
10.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черноволова (Селезень) Татьяна Елисеевна

Рождение ребёнка
26.05.1958

Сын: Черноволов Александр Иванович

Мать ребёнка: Черноволова (Селезень) Татьяна Елисеевна

Рождение ребёнка
10.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черноволова (Селезень) Татьяна Елисеевна

Смерть
18.05.1983

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