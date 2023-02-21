Черноволов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноволов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1958

Дата смерти

29.10.1990

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1934 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1958

Отец: Черноволов Иван Данилович

Мать: Черноволова Татьяна Елисеевна

Бракосочетание
05.01.1990

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.05.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.10.1990
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