Черноволов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1958
Дата смерти29.10.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1958
Бракосочетание
05.01.1990
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.10.1990