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Беляева Хиония Яковлева

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Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

06.04.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
07.04.1877
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Хиония, родилась 06 (крещена 07) апреля 1877 года. Восприемницей при крещении была «Дочь его девица Олимпиада Яковлева Беляева. Основание: МКАУ ВУЦА Ф. 364. Оп. 1. Д. 7309. Л. 302 об.-303).
Рождение
06.04.1877 ст.

Отец: Беляев Иаков Терентев

Мать: Беляева Надежда Трофимова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Смерть
Неизвестно
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