Беляева Хиония Яковлева
Место рождения
Дата рождения06.04.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
07.04.1877
Хиония, родилась 06 (крещена 07) апреля 1877 года. Восприемницей при крещении была «Дочь его девица Олимпиада Яковлева Беляева. Основание: МКАУ ВУЦА Ф. 364. Оп. 1. Д. 7309. Л. 302 об.-303).
Рождение
06.04.1877 ст.
Отец: Беляев Иаков Терентев
Смерть
Неизвестно