Беляев Иаков Терентев
Место рождения
Дата рождения09.10.1825 ст.
Дата смерти03.07.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.10.1825 ст.
Отец: Беляев Терентей Козмин
Крещён 09 октября 1825 года. Восприемником при крещении был крестьянин дер. Берсенева Пётр Беляев. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 584. Оп. 32. Д. 4. Л. 263);
Бракосочетание
25.01.1853 ст.
25 января 1853 года сын умершего казённого крестьянина дер. Берсенева Терентия Беляева, Яков Терентиев Беляев, 27-ми лет, православного вероисповедания, венчался с дочерью казённого крестьянина дер. И... Показать все
Рождение ребёнка
22.02.1854 ст.
Дочь: Беляева Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Беляева Надежда Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Беляева Надежда Трофимова
Беляев Николай Яковлевич мой прадед по маминой отцовской линии. Согласно данным X ревизии (1858 г.) населения дер. Берсенева Пожаровского сельского общества Усть-Алексеевской волости Великоустюгского ... Показать все
Рождение ребёнка
27.12.1858 ст.
Мать ребёнка: Беляева Надежда Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Трудова Олимпиада Яковлева
Мать ребёнка: Беляева Надежда Трофимова
Олимпиада была восприемницей при крещении племянницы Анны Николаевой 1 июля 1880 года ,где записано «сестра его крестьянская девица Олимпиада Яковлева Беляева». Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д... Показать все
Рождение ребёнка
18.07.1863 ст.
Дочь: Беляева Мария Яковлева
Мать ребёнка: Беляева Надежда Трофимова
Рождение ребёнка
16.03.1865 ст.
Дочь: Беляева Дарья Яковлева
Мать ребёнка: Беляева Надежда Трофимова
Рождение ребёнка
27.07.1868 ст.
Дочь: Беляева Мария Яковлева
Мать ребёнка: Беляева Надежда Трофимова
Рождение ребёнка
12.02.1874 ст.
Дочь: Беляева Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Беляева Надежда Трофимова
Рождение ребёнка
06.04.1877 ст.
Дочь: Беляева Хиония Яковлева
Мать ребёнка: Беляева Надежда Трофимова
Смерть
03.07.1900 ст.
Крестьянин дер. Берсенева Иаков Терентьев Беляев умер 03 июля 1900 года в возрасте 76-ти лет «от старости», похоронен 05 июля 1900 года на приходском кладбище. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. ... Показать все
Рождение ребёнка
17.05.1971 ст.
Дочь: Беляева Александра Яковлева
Мать ребёнка: Беляева Надежда Трофимова