Ярунин Козьма Ерофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 2 лист
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Петр Козьмич
Мать ребёнка: Марфа Петровна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 2 лист
Работа или профессия
1762
Рудобойщик на домне ГАСО, 350-3-1636-629л
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марфа Петровна
ГАСО, 350-3-1636-629л
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Петровна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 2 лист
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно