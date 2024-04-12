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Ярунин Козьма Ерофеевич

Место рождения

Грачи, Хвостиковская волость, Семеновский уезд

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Ярунин Ерофей Гурьевич

Мать: Ярунина Парасковья Васильевна

Грачи, Хвостиковская волость, Семеновский уезд
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 2 лист
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Петр Козьмич

Мать ребёнка: Марфа Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 2 лист
Работа или профессия
1762
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рудобойщик на домне ГАСО, 350-3-1636-629л
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярунин Афонасий Козьмич

Мать ребёнка: Марфа Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 350-3-1636-629л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 2 лист
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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