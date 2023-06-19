Парасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парасковья Васильевна

Место рождения

Грачи, Хвостиковская волость, Семеновский уезд

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1696 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Грачи, Хвостиковская волость, Семеновский уезд
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 2 лист
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Козьма Ерофеевич

Отец ребёнка: Гурьянов Ерофей Гурьянович

Грачи, Хвостиковская волость, Семеновский уезд
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 2 лист
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Ерофеев Ларион Ерофеевич

Отец ребёнка: Гурьянов Ерофей Гурьянович

Грачи, Хвостиковская волость, Семеновский уезд
ГАСО, фонд 24 оп 1, дело 1502, 2 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьянов Ерофей Гурьянович

Смерть
Неизвестно