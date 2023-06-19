Парасковья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1706
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 2 лист
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Козьма Ерофеевич
Отец ребёнка: Гурьянов Ерофей Гурьянович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 2 лист
Рождение ребёнка
Около 1732
Отец ребёнка: Гурьянов Ерофей Гурьянович
ГАСО, фонд 24 оп 1, дело 1502, 2 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно