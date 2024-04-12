(Козлова) Марфа Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
ГАСО, фонд 24,оп 1, дело 1502, 2 лист
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Петр Козьмич
Отец ребёнка: Ярунин Козьма Ерофеевич
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 2 лист
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ярунин Козьма Ерофеевич
ГАСО, 350-3-1636-629л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 2 лист
Смерть
Неизвестно