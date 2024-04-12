(Козлова) Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Козлова) Марфа Петровна

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24,оп 1, дело 1502, 2 лист
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Петр Козьмич

Отец ребёнка: Ярунин Козьма Ерофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 2 лист
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярунин Афонасий Козьмич

Отец ребёнка: Ярунин Козьма Ерофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 350-3-1636-629л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярунин Козьма Ерофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 2 лист
Смерть
Неизвестно
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