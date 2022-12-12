Катранова (Бовыкина) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Бовыкин Иван Тихонович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.04.1876 ст.
Рождение ребёнка
07.05.1877 ст.
Дочь: Катранова Антонина Павловна
Отец ребёнка: Катранов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1878
Сын: Катранов Максимилиан Петрович
Отец ребёнка: Катранов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Катранов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Катранов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Щепотова Елена Петровна
Отец ребёнка: Катранов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Катранов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катранов Георгий Петрович
Отец ребёнка: Катранов Пётр Иванович
Смерть
Неизвестно