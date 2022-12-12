Катранова (Бовыкина) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катранова (Бовыкина) Варвара Ивановна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Бовыкин Иван Тихонович

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
11.04.1876 ст.

Муж: Катранов Пётр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.05.1877 ст.

Дочь: Катранова Антонина Павловна

Отец ребёнка: Катранов Пётр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.11.1878

Сын: Катранов Максимилиан Петрович

Отец ребёнка: Катранов Пётр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Катранов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Катранов Пётр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Щепотова Елена Петровна

Отец ребёнка: Катранов Пётр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катранов Леонид Петрович

Отец ребёнка: Катранов Пётр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катранов Георгий Петрович

Отец ребёнка: Катранов Пётр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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