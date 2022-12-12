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Бовыкин Иван Тихонович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

До 1874

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Бовыкин Тихон Иванович

Мать: Бовыкина Матрёна Гавриловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
До 1874
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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