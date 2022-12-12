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Бовыкин Иван Тихонович
Бовыкин Иван Тихонович
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
1800
Дата смерти
До 1874
Пол
Мужской
Отец
Бовыкин Тихон Иванович
Мать
Бовыкина (Носкова) Матрёна Гавриловна
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец:
Бовыкин Тихон Иванович
Мать:
Бовыкина Матрёна Гавриловна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Смерть
До 1874
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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