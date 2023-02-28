Катранов Леонид Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Катранов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1910 ст.
Сын: Катранов Борис Леонидович
Мать ребёнка: Катранова Евфимия Александровна
Рождение ребёнка
26.01.1911 ст.
Дочь: Катранова Ксения Леонидовна
Мать ребёнка: Катранова Евфимия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно