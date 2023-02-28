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Катранов Леонид Петрович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Катранов Пётр Иванович

Мать: Катранова Варвара Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.02.1910 ст.

Сын: Катранов Борис Леонидович

Мать ребёнка: Катранова Евфимия Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.01.1911 ст.

Дочь: Катранова Ксения Леонидовна

Мать ребёнка: Катранова Евфимия Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катранова Евфимия Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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