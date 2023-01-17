Катранова Евфимия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1910 ст.
Сын: Катранов Борис Леонидович
Отец ребёнка: Катранов Леонид Петрович
Рождение ребёнка
26.01.1911 ст.
Дочь: Катранова Ксения Леонидовна
Отец ребёнка: Катранов Леонид Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно