Катранова Евфимия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катранова Евфимия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1910 ст.

Сын: Катранов Борис Леонидович

Отец ребёнка: Катранов Леонид Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.01.1911 ст.

Дочь: Катранова Ксения Леонидовна

Отец ребёнка: Катранов Леонид Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катранов Леонид Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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