Бондарева (Рудометова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1885
Рождение ребёнка
04.05.1905
Сын: Бондарев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Бондарев Василий Иванович
Рождение ребёнка
29.03.1907
Дочь: Бондарева Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Бондарев Василий Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1909
Сын: Бондарев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Бондарев Василий Иванович
Смерть
Неизвестно