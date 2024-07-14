Бондарева (Рудометова) Анна Васильевна 30.01.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бондарева (Рудометова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1885

Отец: Рудометов Василий Иванович

Мать: Рудометова Любовь Захаровна

Рождение ребёнка
04.05.1905

Сын: Бондарев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Бондарев Василий Иванович

Рождение ребёнка
29.03.1907

Дочь: Бондарева Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Бондарев Василий Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1909

Сын: Бондарев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Бондарев Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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