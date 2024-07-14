Рудометов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рудометов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1876
Дочь: Рудометова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Рудометова Любовь Захаровна
Рождение ребёнка
24.04.1878
Дочь: Рудометова Мавра Васильевна
Мать ребёнка: Рудометова Любовь Захаровна
Рождение ребёнка
11.01.1881
Сын: Рудометов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Рудометова Любовь Захаровна
Рождение ребёнка
28.01.1882
Сын: Рудометов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Рудометова Любовь Захаровна
Рождение ребёнка
30.01.1885
Дочь: Рудометова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Рудометова Любовь Захаровна
Рождение ребёнка
30.01.1885
Дочь: Бондарева (Рудометова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Рудометова Любовь Захаровна
Рождение ребёнка
06.06.1887
Сын: Рудометов Максим Васильевич
Мать ребёнка: Рудометова Любовь Захаровна
Смерть
Неизвестно