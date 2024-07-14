Рудометов Василий Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рудометов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рудометов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1876

Дочь: Рудометова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Рудометова Любовь Захаровна

Рождение ребёнка
24.04.1878

Дочь: Рудометова Мавра Васильевна

Мать ребёнка: Рудометова Любовь Захаровна

Рождение ребёнка
11.01.1881

Сын: Рудометов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Рудометова Любовь Захаровна

Рождение ребёнка
28.01.1882

Сын: Рудометов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Рудометова Любовь Захаровна

Рождение ребёнка
30.01.1885

Дочь: Рудометова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Рудометова Любовь Захаровна

Рождение ребёнка
30.01.1885

Дочь: Бондарева (Рудометова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Рудометова Любовь Захаровна

Рождение ребёнка
06.06.1887

Сын: Рудометов Максим Васильевич

Мать ребёнка: Рудометова Любовь Захаровна

Смерть
Неизвестно

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