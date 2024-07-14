Рудометова Любовь Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захарий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1876
Дочь: Рудометова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Рудометов Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.04.1878
Дочь: Рудометова Мавра Васильевна
Отец ребёнка: Рудометов Василий Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1881
Сын: Рудометов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Рудометов Василий Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1882
Сын: Рудометов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Рудометов Василий Иванович
Рождение ребёнка
30.01.1885
Дочь: Рудометова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Рудометов Василий Иванович
Рождение ребёнка
30.01.1885
Дочь: Бондарева (Рудометова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Рудометов Василий Иванович
Рождение ребёнка
06.06.1887
Сын: Рудометов Максим Васильевич
Отец ребёнка: Рудометов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно