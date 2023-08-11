Синяков Елисей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1826 ст.
Дата смертиС 1858 по 1879 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.
Отец: Синяков Федор Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1846 по 1852 ст.
Рождение ребёнка
1853
Сын: Синяков Василий Елисеевич
Мать ребёнка: Синякова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Синякова Марья Елисеевна
Мать ребёнка: Синякова Евдокия Петровна
Смерть
С 1858 по 1879 ст.
Рождение ребёнка
1860 ст.
Дочь: Ефремова (Синякова) Ольга Елисеева
Мать ребёнка: Синякова Евдокия Петровна