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Синяков Елисей Фёдорович

Место рождения

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

С 1858 по 1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: Синяков Федор Сергеевич

Мать: не указана

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
С 1846 по 1852 ст.

Жена: Синякова Евдокия Петровна

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1853

Сын: Синяков Василий Елисеевич

Мать ребёнка: Синякова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Синякова Марья Елисеевна

Мать ребёнка: Синякова Евдокия Петровна

Смерть
С 1858 по 1879 ст.
Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1860 ст.

Дочь: Ефремова (Синякова) Ольга Елисеева

Мать ребёнка: Синякова Евдокия Петровна

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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