Ефремова (Синякова) Ольга Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Синякова) Ольга Елисеева

Место рождения

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1860 ст.

Дата смерти

После 1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.

Отец: Синяков Елисей Фёдорович

Мать: Синякова Евдокия Петровна

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
21.01.1879 ст.

Муж: Ефремов Никита Петрович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
28.11.1880

Сын: Ефремов Иван Никитович

Отец ребёнка: Ефремов Никита Петрович

Рождение ребёнка
05.08.1883 ст.

Дочь: Ефремова Надежда Никитина

Отец ребёнка: Ефремов Никита Петрович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.01.1885 ст.

Дочь: Ефремова Татьяна Никитовна

Отец ребёнка: Ефремов Никита Петрович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.08.1887 ст.

Сын: Ефремов Андрей Никитович

Отец ребёнка: Ефремов Никита Петрович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Был младшим сыном в многодетной семье. Его отдали на воспитание бездетному дяде с женой.
Рождение ребёнка
24.08.1890 ст.

Сын: Ефремов Александр Никитович

Отец ребёнка: Ефремов Никита Петрович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
07.10.1893 ст.

Сын: Ефремов Дмитрий Никитович

Отец ребёнка: Ефремов Никита Петрович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.02.1896 ст.

Дочь: Волкова Евдокия Никитовна

Отец ребёнка: Ефремов Никита Петрович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.09.1898 ст.

Дочь: Ефремова Параскева Никитовна

Отец ребёнка: Ефремов Никита Петрович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
После 1898 ст.
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