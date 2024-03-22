Ефремова (Синякова) Ольга Елисеева
Место рождения
Дата рождения1860 ст.
Дата смертиПосле 1898 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.
Бракосочетание
21.01.1879 ст.
Рождение ребёнка
28.11.1880
Отец ребёнка: Ефремов Никита Петрович
Рождение ребёнка
05.08.1883 ст.
Дочь: Ефремова Надежда Никитина
Отец ребёнка: Ефремов Никита Петрович
Рождение ребёнка
04.01.1885 ст.
Дочь: Ефремова Татьяна Никитовна
Отец ребёнка: Ефремов Никита Петрович
Рождение ребёнка
15.08.1887 ст.
Отец ребёнка: Ефремов Никита Петрович
Был младшим сыном в многодетной семье. Его отдали на воспитание бездетному дяде с женой.
Рождение ребёнка
24.08.1890 ст.
Сын: Ефремов Александр Никитович
Отец ребёнка: Ефремов Никита Петрович
Рождение ребёнка
07.10.1893 ст.
Сын: Ефремов Дмитрий Никитович
Отец ребёнка: Ефремов Никита Петрович
Рождение ребёнка
23.02.1896 ст.
Дочь: Волкова Евдокия Никитовна
Отец ребёнка: Ефремов Никита Петрович
Рождение ребёнка
13.09.1898 ст.
Дочь: Ефремова Параскева Никитовна
Отец ребёнка: Ефремов Никита Петрович
Смерть
После 1898 ст.