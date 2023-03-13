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Горбуновъ Кузьма

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1785

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Горбуновъ Савелий

Мать: Горбунова Василиса Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Василиса

Рождение ребёнка
1808

Сын: Горбуновъ Федоръ

Мать ребёнка: Горбунова Василиса

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Горбуновъ Захаръ

Мать ребёнка: Горбунова Василиса

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Горбуновъ Евстигней

Мать ребёнка: Горбунова Василиса

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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