Горбуновъ Кузьма
Место рождения
Дата рождения1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Горбуновъ Савелий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбунова Василиса
Рождение ребёнка
1808
Сын: Горбуновъ Федоръ
Мать ребёнка: Горбунова Василиса
Рождение ребёнка
1811
Сын: Горбуновъ Захаръ
Мать ребёнка: Горбунова Василиса
Рождение ребёнка
1814
Сын: Горбуновъ Евстигней
Мать ребёнка: Горбунова Василиса