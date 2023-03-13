Горбуновъ Савелий
Место рождения
Дата рождения1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Горбуновъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Горбунова Авдотья
Мать ребёнка: Горбунова Василиса Иванова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Горбуновъ Кузьма
Мать ребёнка: Горбунова Василиса Иванова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Горбуновъ Макимъ
Мать ребёнка: Горбунова Василиса Иванова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Горбуновъ Максимъ
Мать ребёнка: Горбунова Василиса Иванова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Горбунова) Ховронья
Мать ребёнка: Горбунова Василиса Иванова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Горбунова) Мавра
Мать ребёнка: Горбунова Василиса Иванова