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Горбуновъ Савелий

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Горбуновъ Николай

Мать: Горбунова Авдотья Прокофьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Василиса Иванова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Горбунова Авдотья

Мать ребёнка: Горбунова Василиса Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Горбуновъ Кузьма

Мать ребёнка: Горбунова Василиса Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Горбуновъ Макимъ

Мать ребёнка: Горбунова Василиса Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Горбуновъ Максимъ

Мать ребёнка: Горбунова Василиса Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Горбунова) Ховронья

Мать ребёнка: Горбунова Василиса Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Горбунова) Мавра

Мать ребёнка: Горбунова Василиса Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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