Горбунова Василиса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунова Василиса Иванова

Горбунова Василиса Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Горбунова Авдотья

Отец ребёнка: Горбуновъ Савелий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Горбуновъ Кузьма

Отец ребёнка: Горбуновъ Савелий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Горбуновъ Макимъ

Отец ребёнка: Горбуновъ Савелий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Горбуновъ Максимъ

Отец ребёнка: Горбуновъ Савелий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ховронья

Отец ребёнка: Горбуновъ Савелий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Горбуновъ Савелий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбуновъ Савелий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close