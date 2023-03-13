Горбунова Василиса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Горбунова Авдотья
Отец ребёнка: Горбуновъ Савелий
Рождение ребёнка
1785
Сын: Горбуновъ Кузьма
Отец ребёнка: Горбуновъ Савелий
Рождение ребёнка
1787
Сын: Горбуновъ Макимъ
Отец ребёнка: Горбуновъ Савелий
Рождение ребёнка
1789
Сын: Горбуновъ Максимъ
Отец ребёнка: Горбуновъ Савелий
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ховронья
Отец ребёнка: Горбуновъ Савелий
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Горбуновъ Савелий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбуновъ Савелий