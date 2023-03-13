Горбунова Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбуновъ Кузьма
Рождение ребёнка
1808
Сын: Горбуновъ Федоръ
Отец ребёнка: Горбуновъ Кузьма
Рождение ребёнка
1811
Сын: Горбуновъ Захаръ
Отец ребёнка: Горбуновъ Кузьма
Рождение ребёнка
1814
Сын: Горбуновъ Евстигней
Отец ребёнка: Горбуновъ Кузьма