Горбунова Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбуновъ Кузьма

Рождение ребёнка
1808

Сын: Горбуновъ Федоръ

Отец ребёнка: Горбуновъ Кузьма

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Горбуновъ Захаръ

Отец ребёнка: Горбуновъ Кузьма

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Горбуновъ Евстигней

Отец ребёнка: Горбуновъ Кузьма

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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