Гайнетдинов Мингазетдин
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Мустаев Гайнетдин
Мать: (Ишмухаметова) Бадерниса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мустаева) Ляйляжихан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мустаев Гаязетдин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Мустаев Гилязетдин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Мустаев Салахутдин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно