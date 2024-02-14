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Гайнетдинов Мингазетдин

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Мустаев Гайнетдин

Мать: (Ишмухаметова) Бадерниса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мустаева) Ляйляжихан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустаев Гаязетдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Мустаев Гилязетдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Мустаев Салахутдин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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