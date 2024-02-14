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Мустаев Гилязетдин

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Гайнетдинов Мингазетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мустаева) Гуляндам Гилязетдиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мустаева) Халима Гилязетдиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Файзуллина (Мустаева) Зайнаб Гилязетдиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мустаева) Фатыйма Гилязетдиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустаев Адип Гилязетдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустаев Гумер Гилязетдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустаев Сает Гилязетдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустаев Хажиахмет Гилязетдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Мустаев Асхат Гилязович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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