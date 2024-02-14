Мустаев Гилязетдин
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Гайнетдинов Мингазетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мустаева) Гуляндам Гилязетдиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мустаева) Халима Гилязетдиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Файзуллина (Мустаева) Зайнаб Гилязетдиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мустаева) Фатыйма Гилязетдиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мустаев Адип Гилязетдинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мустаев Гумер Гилязетдинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мустаев Сает Гилязетдинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мустаев Хажиахмет Гилязетдинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно