Мустаев Гайнетдин
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: (Ишмухаметова) Бадерниса
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: (Ишмухаметова) Бадерниса
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: (Ишмухаметова) Бадерниса
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Гайнетдинова) Сарбижихан
Мать ребёнка: (Аббязова) Фатыма Вторая Жена
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Гайнетдинова) Наубахар
Мать ребёнка: (Аббязова) Фатыма Вторая Жена
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Гайнетдинова) Бибинафиса
Мать ребёнка: (Аббязова) Фатыма Вторая Жена
Смерть
Неизвестно