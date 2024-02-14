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Мустаев Гайнетдин

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Мусаапкин Мустафа (Мустай) Мулла

Мать: Салиха Первая Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Аббязова) Фатыма Вторая Жена

Рождение ребёнка
1838

Сын: Гайнетдинов Мингазетдин

Мать ребёнка: (Ишмухаметова) Бадерниса

Рождение ребёнка
1841

Сын: Гайнетдинов Абдул-Мукмин

Мать ребёнка: (Ишмухаметова) Бадерниса

Рождение ребёнка
1852

Сын: Гайнетдинов Абдул-Хаким

Мать ребёнка: (Ишмухаметова) Бадерниса

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Гайнетдинова) Сарбижихан

Мать ребёнка: (Аббязова) Фатыма Вторая Жена

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Гайнетдинова) Наубахар

Мать ребёнка: (Аббязова) Фатыма Вторая Жена

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Гайнетдинова) Бибинафиса

Мать ребёнка: (Аббязова) Фатыма Вторая Жена

Смерть
Неизвестно

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