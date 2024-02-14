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(Аббязова) Фатыма Вторая Жена

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустаев Гайнетдин

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Гайнетдинова) Сарбижихан

Отец ребёнка: Мустаев Гайнетдин

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Гайнетдинова) Наубахар

Отец ребёнка: Мустаев Гайнетдин

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Гайнетдинова) Бибинафиса

Отец ребёнка: Мустаев Гайнетдин

Смерть
Неизвестно

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