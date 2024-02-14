(Аббязова) Фатыма Вторая Жена
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мустаев Гайнетдин
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Гайнетдинова) Сарбижихан
Отец ребёнка: Мустаев Гайнетдин
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Гайнетдинова) Наубахар
Отец ребёнка: Мустаев Гайнетдин
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Гайнетдинова) Бибинафиса
Отец ребёнка: Мустаев Гайнетдин
Смерть
Неизвестно