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(Гайнетдинова) Наубахар

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Мустаев Гайнетдин

Мать: (Аббязова) Фатыма Вторая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жалялетдинова) Сагадатбану

Отец ребёнка: Зиятдинов Жалялетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жалялетдинова) Минлебаян

Отец ребёнка: Зиятдинов Жалялетдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиятдинов Жалялетдин

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Жалялетдинова) Зухра

Отец ребёнка: Зиятдинов Жалялетдин

Смерть
Неизвестно

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