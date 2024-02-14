(Гайнетдинова) Наубахар
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Мустаев Гайнетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жалялетдинова) Сагадатбану
Отец ребёнка: Зиятдинов Жалялетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жалялетдинова) Минлебаян
Отец ребёнка: Зиятдинов Жалялетдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зиятдинов Жалялетдин
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Жалялетдинова) Зухра
Отец ребёнка: Зиятдинов Жалялетдин
Смерть
Неизвестно