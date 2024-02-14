Зиятдинов Жалялетдин
Место рожденияс.Сыгыт, Чувашия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жалялетдинова) Сагадатбану
Мать ребёнка: (Гайнетдинова) Наубахар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жалялетдинова) Минлебаян
Мать ребёнка: (Гайнетдинова) Наубахар
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Гайнетдинова) Наубахар
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Жалялетдинова) Зухра
Мать ребёнка: (Гайнетдинова) Наубахар
Смерть
Неизвестно