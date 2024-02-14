Зиятдинов Жалялетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗиятдинов Жалялетдин

Зиятдинов Жалялетдин

Место рождения

с.Сыгыт, Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жалялетдинова) Сагадатбану

Мать ребёнка: (Гайнетдинова) Наубахар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жалялетдинова) Минлебаян

Мать ребёнка: (Гайнетдинова) Наубахар

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гайнетдинова) Наубахар

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Жалялетдинова) Зухра

Мать ребёнка: (Гайнетдинова) Наубахар

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.