Мустаев Салахутдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМустаев Салахутдин

Мустаев Салахутдин

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Гайнетдинов Мингазетдин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мустаева (Гайнетдинова) Миннебаян

Рождение ребёнка
1907

Сын: Мустаев Халилрахман Салахович

Мать ребёнка: Мустаева (Гайнетдинова) Миннебаян

Рождение ребёнка
20.05.1909

Сын: Мустаев Гибадрахман Салахутдинович

Мать ребёнка: Мустаева (Гайнетдинова) Миннебаян

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Мустаева) Ханифя Салаховна

Мать ребёнка: Мустаева (Гайнетдинова) Миннебаян

Рождение ребёнка
1919

Сын: Мустаев Сагит Салахутдинович

Мать ребёнка: Мустаева (Гайнетдинова) Миннебаян

Рождение ребёнка
20.08.1921

Сын: Мустаев Фарит Салахович

Мать ребёнка: Мустаева (Гайнетдинова) Миннебаян

Рождение ребёнка
1928

Сын: Мустаев Рифкат Салахович

Мать ребёнка: Мустаева (Гайнетдинова) Миннебаян

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Мустаева) Зубайда Салаховна

Мать ребёнка: Мустаева (Гайнетдинова) Миннебаян

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.