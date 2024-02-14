Мустаев Салахутдин
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Гайнетдинов Мингазетдин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Сын: Мустаев Халилрахман Салахович
Мать ребёнка: Мустаева (Гайнетдинова) Миннебаян
Рождение ребёнка
20.05.1909
Сын: Мустаев Гибадрахман Салахутдинович
Мать ребёнка: Мустаева (Гайнетдинова) Миннебаян
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Мустаева) Ханифя Салаховна
Мать ребёнка: Мустаева (Гайнетдинова) Миннебаян
Рождение ребёнка
1919
Сын: Мустаев Сагит Салахутдинович
Мать ребёнка: Мустаева (Гайнетдинова) Миннебаян
Рождение ребёнка
20.08.1921
Мать ребёнка: Мустаева (Гайнетдинова) Миннебаян
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Мустаева (Гайнетдинова) Миннебаян
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Мустаева) Зубайда Салаховна
Мать ребёнка: Мустаева (Гайнетдинова) Миннебаян
Смерть
Неизвестно