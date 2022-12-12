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Косенко Фёдор Ануфриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Косенко Ануфрий Маркович

Мать: Косенко Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Косенко Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Мария Фоминична

Рождение ребёнка
09.01.1923

Сын: Косенко Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Мария Фоминична

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.01.1923

Сын: Косенко Иван Федорович

Мать ребёнка: Косенко Мария Филипповна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.07.1924

Дочь: Косенко Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Косенко Мария Филипповна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.02.1928

Дочь: Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Косенко Мария Филипповна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косенко Мария Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косенко Михаил Федорович

Мать ребёнка: Мария Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Фёдоровна

Мать ребёнка: Косенко Мария Филипповна

Смерть
Неизвестно
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