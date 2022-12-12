Косенко Фёдор Ануфриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
1919
Сын: Косенко Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Мария Фоминична
Рождение ребёнка
09.01.1923
Мать ребёнка: Мария Фоминична
Рождение ребёнка
22.01.1923
Мать ребёнка: Косенко Мария Филипповна
Рождение ребёнка
23.07.1924
Дочь: Косенко Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Косенко Мария Филипповна
Рождение ребёнка
12.02.1928
Дочь: Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Косенко Мария Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косенко Мария Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мария Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Фёдоровна
Мать ребёнка: Косенко Мария Филипповна
Смерть
Неизвестно