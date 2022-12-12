(Ложкова? Лоткова?) Мария Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ложкова? Лоткова?) Мария Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Косенко Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Косенко Фёдор Ануфриевич

Рождение ребёнка
09.01.1923

Сын: Косенко Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Косенко Фёдор Ануфриевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косенко Михаил Федорович

Отец ребёнка: Косенко Фёдор Ануфриевич

Смерть
Неизвестно
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