(Ложкова? Лоткова?) Мария Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Косенко Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Косенко Фёдор Ануфриевич
Рождение ребёнка
09.01.1923
Отец ребёнка: Косенко Фёдор Ануфриевич
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Косенко Фёдор Ануфриевич
Смерть
Неизвестно