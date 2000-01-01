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Косенко Василий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Косенко Фёдор Ануфриевич

Мать: Мария Фоминична

Смерть
1941
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