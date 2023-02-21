Косенко Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1923
Отец ребёнка: Косенко Фёдор Ануфриевич
Рождение ребёнка
23.07.1924
Дочь: Косенко Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Косенко Фёдор Ануфриевич
Рождение ребёнка
12.02.1928
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Косенко Фёдор Ануфриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Фёдоровна
Отец ребёнка: Косенко Фёдор Ануфриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно