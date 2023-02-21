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Косенко Мария Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1923

Сын: Косенко Иван Федорович

Отец ребёнка: Косенко Фёдор Ануфриевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.07.1924

Дочь: Косенко Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Косенко Фёдор Ануфриевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.02.1928

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Косенко Фёдор Ануфриевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Фёдоровна

Отец ребёнка: Косенко Фёдор Ануфриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косенко Фёдор Ануфриевич

Смерть
Неизвестно
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