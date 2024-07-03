Вязовая (Тупикова) Пелагея Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязовая (Тупикова) Пелагея Афанасьевна

Место рождения

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1910

Дата смерти

02.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Тупиков Афанасий Архипович

Мать: Тупикова (Караульщикова) Евдокия Терентьевна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вязовой Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вязовая) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Вязовой Василий

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трухова (Вязовая) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Вязовой Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Первушина (Вязовая) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Вязовой Василий

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Гусаренко (Вязовая) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Вязовой Василий

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Кановалова (Вязовая) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Вязовой Василий

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
02.01.1993
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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