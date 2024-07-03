Вязовая (Тупикова) Пелагея Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти02.01.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вязовой Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вязовая) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Вязовой Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трухова (Вязовая) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Вязовой Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Первушина (Вязовая) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Вязовой Василий
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Гусаренко (Вязовая) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Вязовой Василий
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Кановалова (Вязовая) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Вязовой Василий
Смерть
02.01.1993
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан