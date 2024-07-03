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Вязовой Василий

Место рождения

Красный Яр, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вязовая (Тупикова) Пелагея Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вязовая) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Вязовая (Тупикова) Пелагея Афанасьевна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трухова (Вязовая) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Вязовая (Тупикова) Пелагея Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Первушина (Вязовая) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Вязовая (Тупикова) Пелагея Афанасьевна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Гусаренко (Вязовая) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Вязовая (Тупикова) Пелагея Афанасьевна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Кановалова (Вязовая) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Вязовая (Тупикова) Пелагея Афанасьевна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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