Вязовой Василий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вязовая) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Вязовая (Тупикова) Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трухова (Вязовая) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Вязовая (Тупикова) Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Первушина (Вязовая) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Вязовая (Тупикова) Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Гусаренко (Вязовая) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Вязовая (Тупикова) Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Кановалова (Вязовая) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Вязовая (Тупикова) Пелагея Афанасьевна
Смерть
Неизвестно