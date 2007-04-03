Воинков Виталий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоинков Виталий Михайлович

Воинков Виталий Михайлович

Место рождения

Панкова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

17.11.1945

Дата смерти

03.04.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1945

Отец: Воинков Михаил Афанасьевич

Мать: Воинкова Александра Ильинична

Панкова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
?.01.1968

Жена: Воинкова Галина Серафимовна

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.10.1968

Сын: Воинков Михаил Витальевич

Мать ребёнка: Воинкова Галина Серафимовна

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.05.1971

Сын: Воинков Александр Витальевич

Мать ребёнка: Воинкова Галина Серафимовна

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
03.04.2007
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close