Воинков Виталий Михайлович
Место рождения
Дата рождения17.11.1945
Дата смерти03.04.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1945
Бракосочетание
?.01.1968
Рождение ребёнка
11.10.1968
Сын: Воинков Михаил Витальевич
Мать ребёнка: Воинкова Галина Серафимовна
Рождение ребёнка
29.05.1971
Сын: Воинков Александр Витальевич
Мать ребёнка: Воинкова Галина Серафимовна
Смерть
03.04.2007
Похороны
Неизвестно