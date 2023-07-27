Воинков Михаил Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1907
Дата смерти05.11.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1907
Отец: Воинков Афанасий
Рождение ребёнка
17.11.1945
Сын: Воинков Виталий Михайлович
Мать ребёнка: Воинкова Александра Ильинична
Панкова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1946
Дочь: Труфанова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Воинкова Александра Ильинична
Рождение ребёнка
02.10.1948
Сын: Воинков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Воинкова Александра Ильинична
Рождение ребёнка
19.09.1950
Сын: Воинков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Воинкова Александра Ильинична
Рождение ребёнка
11.08.1952
Сын: Воинков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Воинкова Александра Ильинична
Рождение ребёнка
25.02.1958
Мать ребёнка: Воинкова Александра Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.1967