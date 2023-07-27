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Воинков Михаил Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1907

Дата смерти

05.11.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1907

Отец: Воинков Афанасий

Мать: Воинкова Настасья Тимофеевна

Рождение ребёнка
17.11.1945

Сын: Воинков Виталий Михайлович

Мать ребёнка: Воинкова Александра Ильинична

Панкова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1946

Дочь: Труфанова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Воинкова Александра Ильинична

Рождение ребёнка
02.10.1948

Сын: Воинков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Воинкова Александра Ильинична

Рождение ребёнка
19.09.1950

Сын: Воинков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Воинкова Александра Ильинична

Рождение ребёнка
11.08.1952

Сын: Воинков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Воинкова Александра Ильинична

Рождение ребёнка
25.02.1958

Сын: Воинков Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Воинкова Александра Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинкова Александра Ильинична

Смерть
05.11.1967
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